Обнаруженная в Москве мина оказалась учебной

Фото: nac.gov.ru

Взрывотехники попытались детонировать обнаруженную в Москве мину, но выяснилось что она учебная и не начинена взрывчаткой, передает Telegram-канал Baza. В ней находилась литиевая смазка.

Предполагалось, что найденный объект — это противопехотная мина итальянского происхождения.

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Предмет был обнаружен рабочим 25 июня на железнодорожной станции Очаково-1. На станцию прибыли сотрудники правоохранительных органов. В МЖД отмечали, что обнаружение подозрительного предмета не повлияло на движение поездов.

23 июня жителей одного из домов в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за найденных на чердаке 14 противопехотных мин. Их обнаружил один из жильцов двухэтажного дома, который поднялся на чердак с целью проверить ход ремонтных работ.

В мае житель Санкт-Петербурга Алексей Шляпник сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что нашел комплект снарядов для миномета времен Великой Отечественной войны в Кировском районе города при сборе грибов. К публикации он также приложил фотографии находки.