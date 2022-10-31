В Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин умер человек В деревне Пучково в Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин одного из гостей нашли мертвым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин нашли мертвым одного из гостей, сообщает РЕН ТВ. Мероприятие проходило ночью 29 октября в банкетном зале в деревне Пучково.

Около трех утра один из участников вечеринки вышел на улицу и под окнами здания увидел человека, сообщает телеканал. Прибывшие на место трагедии медики уже ничем не смогли ему помочь. В погибшем опознали 24-летнего жителя Новосибирска, который, вероятно, тоже был среди отмечавших Хеллоуин. По предварительным данным, парень покончил с собой.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что неправильно отмечать «дьявольскую вечеринку» Хеллоуин в тот период, когда российские военные, рискуя жизнью, борются на Украине с «нечистью», которая «обрела форму неонацизма и русофобии». Он отметил, что культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен Средневековья.

29 октября в Сеуле во время празднования Хеллоуина произошла давка, в ходе которой погибло как минимум 150 человек, десятки получили травмы. По одной из версий, трагедия случилась после того, как люди направились в местный бар, услышав, что там побывала некая знаменитость. Их раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города.