В Новой Москве отец выстрелил в сына из ружья во время пьяной ссоры

Фото: Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Домашняя ссора произошла в поселке Первомайское в Новой Москве, в результате которой мужчина выстрелил из ружья в своего сына. Об этом сообщает прокуратура столицы. Отмечается, что инцидент случился во время распития спиртного. Подозреваемый задержан.

63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону, — говорится в сообщении.

Пострадавший — мужчина 1994 года рождения — госпитализирован. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего, которая в момент произошедшего находилась в доме.

На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в центральной части Хорватии. Сообщалось, что мужчина открыл огонь из автомата Калашникова на улице. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.