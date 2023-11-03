Мигрант пытался изнасиловать 15-летнюю девочку в Новой Москве Mash: в Новой Москве мигрант из Таджикистана пытался изнасиловать школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженца Таджикистана задержали после попытки изнасиловать 15-летнюю школьницу в Новой Москве, пишет Mash. Подозреваемый влез в дом потерпевшей, увел ее в баню и там начал домогаться.

По данным канала, мигрант заметил подростка, когда шел мимо ее дома в деревне Богородское. Он убедился, что взрослых нет, в здании находились только девочка и ее семилетний брат, и проник на территорию. Затащив ребенка в баню, задержанный начал целовать и раздевать пострадавшую.

Школьнице удалось убежать от преступника, закрыться вместе с младшим братом в одной из комнат дома и вызвать правоохранителей. Mash сообщает, что иностранец проживает в Калужской области, в Россию приехал на заработки. На допросе мужчина утверждал, что не имеет отношения к случившемуся, но на очной ставке пострадавшая его опознала.

По информации MK.RU, при задержании от мигранта сильно пахло алкоголем, также не исключено, что он находился под воздействием веществ, так как постоянно смеялся. Издание сообщает, что на участке, где живет девочка, он оказался случайно, задержанный перепутал дом ребенка с домом своих знакомых.

Ранее в селе Ильинка педофил надругался над двумя сестрами в возрасте восьми и девяти лет в заброшенном гараже. Не исключается, что есть и другие жертвы.