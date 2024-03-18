В Новой Москве ищут мать младенца, найденного мертвым В Новой Москве нашли тело младенца на насосной станции

На насосной станции по улице Солнечная в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка, личность матери пока не установлена, сообщает в Telegram пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причины смерти младенца на данный момент неизвестны.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно об обнаружении останков человека возле жилого дома на улице Маршала Жукова в Москве. По факту происшествия организована проверка, сейчас выясняется, кому принадлежат останки и как долго они пролежали в земле.

До этого в Новосибирской области трехмесячный ребенок впал в кому после выпадения из коляски в Каргатском районе. При этом 21-летняя мать малыша не сразу вызвала врачей, поскольку не могла найти номер телефона фельдшера. В результате младенца госпитализировали только через сутки, доставив его в больницу.