В Новой Москве человек провалился в десятиметровый котлован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек упал в котлован глубиной десять метров в Новой Москве, сообщает Telegram-канал 360tv, ссылаясь на собственные источники. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

По информации канала, инцидент произошел рядом с ЖК «Прокшино» на юго-западе города. Детали произошедшего не сообщаются.

Ранее также сообщалось, что в российской столице строитель упал в котлован с 17-го этажа здания. Инцидент произошел на строительной площадке в районе Марьина Роща. Мужчина погиб.

Кроме того, в городе Черняховске Калининградской области подросток упал с четвертого этажа заброшенной военной части, куда пробрался вместе с друзьями. Сверстники не заметили падения друга с высоты и решили, что он ушел домой. Только когда мать заподозрила неладное и обратилась к спасателям, мальчика нашли возле постройки со сломанной лодыжкой. Позже медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

До этого стало известно, что в столичном районе Ново-Переделкино четырехлетний мальчик упал в котлован с водой. Искусственный водоем был вырыт при перекладке газопровода и огражден досками. Хотя ребенок смог выбраться, при падении он получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.