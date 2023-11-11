В Наро-Фоминске задержан мужчина, домогавшийся второклассницы в лифте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Наро-Фоминске задержан местный житель, подозреваемый в домогательствах в отношении восьмилетней соседки по дому, передает Telegram-канал SHOT. Второклассница ехала с пятого этажа на лифте, а на втором этаже в кабину вошел 42-летний сосед. Когда двери лифта закрылись, он начал трогать девочку за ягодицы и целовать ей лицо.

На первом этаже после открытия дверей девочка выбежала на улицу и не решилась вернуться в подъезд. Она добежала до музыкальной школы, откуда позвонила родителям и рассказала о произошедшем.

Родители обратились в полицию. Подозреваемый был задержан спустя два часа. Известно, что ранее он уже был судим по статьям о краже, организации наркопритона и дважды — за неуплату алиментов. Теперь против него возбуждено дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

1 ноября стало известно, что продюсера детского телеканала Art Kids приговорили к 13 годам тюрьмы за растление несовершеннолетних. Его жертвами стали шестеро детей. Продюсер использовал свои профессиональные навыки, чтобы завязать с детьми знакомство.