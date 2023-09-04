В мытищинском лесопарке нашли обгоревший труп пропавшего подростка

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Обгоревший труп ранее пропавшего подростка обнаружили в лесопарке подмосковных Мытищ, сообщает РЕН ТВ. Характер травм указывает на неправильное вскрытие газового баллона, уточняет телеканал. Судмедэксперты заключили, что смерть подростка наступила примерно двое суток назад.

Приехавшие на место полицейские нашли газовый баллон, горелку, учебники по химии, медицинские препараты, гильзу, складной нож, металлическую трубу и телефон.

Ранее сообщалось, что в Кемерово пропал шестилетний мальчик. На следующий день труп ребенка выловили из водоема недалеко от дома, в котором он проживал с родителями и тремя другими детьми. СКР возбудил уголовное дело.

В конце июня в Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Три дня спустя ее тело было найдено на берегу реки Самара. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не обнаружили.

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