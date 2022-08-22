В Мытищах загорелся торговый центр

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковных Мытищах вечером 22 августа произошел пожар в двухэтажном ТЦ «М-Юни», передает «Москва 24». Отмечается, что троих сотрудников близлежащего кафе эвакуировали, пострадавших нет. На месте работают пожарные бригады.

В 21:15 телеканал сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м.

Пожар случился по адресу Шараповский проезд, вл. 11. Борьба с пламенем по состоянию на 21:37 занимает уже более двух с половиной часов.

Ранее в Западном округе столицы крупный пожар охватил ЖК бизнес-класса West Garden, находящийся на улице Генерала Дорохова. По информации спасателей, загорелся нежилой корпус, который еще не заселен. Сведений о пострадавших не поступало.

В начале августа возник пожар в выселенном здании, расположенном на востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров, в результате началось обрушение здания. Это случилось в доме № 6 по 1-му Иртышскому проезду.