В Мытищах пассажиры добирались до станции по шпалам из-за сломанного поезда

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В Мытищах пассажиры электрички Сергиев Посад — Москва шли по рельсам пешком до ближайшей железнодорожной станции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Причиной случившегося стала поломка поезда впереди, из-за чего электричка не смогла проехать дальше. Людям предложили продолжить путь самостоятельно.

По громкой связи было оповещение, что отправления задерживают, стоянка займет неопределенное время и предложили идти вперед к станции, народ пошел по шпалам в сторону станции, метров за 300 приблизительно высадили. Другие составы еле ползли к станции, так как люди шли по путям и забирались на платформу кто как может, — приводит канал рассказ очевидца.

Ранее два поезда столкнулись на станции Бряндино в Ульяновской области. Пассажирский состав № 354 Адлер — Пермь врезался в стоящий маневровый тепловоз. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

В пассажирском поезде находились 396 человек, в том числе 94 ребенка. В РЖД тогда отметили, что авария произошла из-за «грубого нарушения при организации работы станции». За медицинской помощью обратились 25 человек, в том числе один ребенок.