В ночь на 16 января в Мытищах несколько посетителей кинотеатра оказались заблокированы в торговом центре «Красный кит» во время пожарной тревоги, сообщает Telegram-канал Baza. Люди смотрели кино в одном из залов, когда сработал аудиосигнал. Открыть двери аварийного выхода смог один из посетителей, отключив провода в дверном механизме.