В Мытищах дети превратили в горку для катания припаркованные авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах детвора в условиях отсутствия ледяной горки для катания во дворе решила использовать в этих целях припаркованные возле дома автомобили. Видео от очевидца было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, что с детьми есть один взрослый, который поднимал упавшего в снег ребенка. Разрешал ли владелец авто использовать средства передвижения для зимних забав, не уточняется.

Ранее детский пульмонолог Ольга Гладченко объясняла, что возможность выводить детей на зимние прогулки при простуде зависит от основного диагноза в каждом конкретном случае. Так, при коклюше гулять даже рекомендуется, а при насморке время пребывания на улице лучше ограничить. Она предупредила, что при синдроме бронхиальной обструкции вдыхание воздуха с температурой прохладнее, чем в квартире, ухудшит состояние, вызвав усиление кашля. Прогулки также противопоказаны при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, жидком стуле, общей слабости.

В последние недели Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. В некоторых субъектах РФ на карантин начали отправлять школьные классы.