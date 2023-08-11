В МВД не стали заводить дело на девушку, выкинувшую ювелирку жены любовника В МВД Москвы отказались заводить дело на девушку, выкинувшую вещи жены любовника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В МВД Москвы отказались возбудить уголовное дело на баскетболистку из Новосибирска, которая выкинула ювелирные украшения и брендовые вещи жены любовника. Как рассказала пострадавшая «КП — Новосибирск», в полиции в действиях бывшей любовницы не увидели состава преступления — у девушки не было корыстных целей. Ущерб, по словам жены, составил около двух миллионов рублей. Она написала заявление в полицию и заявила о краже

Пришел отказ из МВД. В полиции не увидели в ее действии корыстных целей, а в этом якобы и состоит кража. Вот и не стали дело возбуждать. Меня это возмутило. То есть можно вот так прийти, выкинуть все вещи человека — и даже дело не заведут? Ну как так? — пожаловалась девушка.

Вся история произошла в Москве, когда жена, разозлившись на мужа за постоянные измены, вместе с дочкой уехала в Турцию. Тот решил ее не возвращать, а нашел себе сожительницу — ей оказалась недавно переехавшая из Новосибирска в столицу 21-летняя баскетболистка. Спортсменка стала жить в квартире семейной пары, а мужчина заказывал ей дорогие подарки, о чем жена узнала из социальных сетей. Тогда девушка не выдержала и написала мужу, тот стал извиняться и в итоге выгнал любовницу. Та в отместку собрала вещи жены и выкинула их.

Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, крест с 11 бриллиантами, браслеты Картье, сапожки и ремешок от Луи Виттон... Да там столько всего! — отметила пострадавшая.

Полиция Санкт-Петербурга ранее получила сообщение о гражданине, который уклоняется от военной службы. 8 августа одна из горожанок сдала военкомату бывшего любовника, подробно описав, как найти его квартиру в районе Усть-Славянка. Известно, что он пытается уклониться от срочной службы по призыву.