МВД назвало фейком фото служебного автобуса перед «Крокусом» в день теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В МВД опровергли наличие служебного микроавтобуса на парковке «Крокус Сити Холла» в день теракта. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк, информация о том, что транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД, не соответствует действительности.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи, — написала Волк.

Она призвала блогеров и представителей СМИ доверять лишь официальным сообщениям представителей правоохранительных органов и воздержаться от распространения непроверенной информации.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Нападавшие подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли здание. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать подозреваемых силовики смогли в Брянской области.

Басманный суд Москвы ранее постановил арестовать всех четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая.

Теракт унес жизни 137 человек. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что после теракта в столичных больницах остаются 92 пациента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в тяжелом, среди них двое детей.