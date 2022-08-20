В Москву вернулся смог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву после двухдневного отсутствия вернулся запах гари и смог, передает Telegram-канал «Говорит Москва». Запах гари ощущается на юге, западе и в центре столицы, его ощущают в том числе жители районов Косино-Ухтомский и Вешняки.

Сегодня с утра, примерно с 7:00, опять чувствуется запах гари, и даже есть небольшой смог. Но с каждым часом он вроде немного рассеивается, а вот гарь все еще чувствуется, — сообщила жительница микрорайона Кожухово.

Москвичи также сообщают, что несмотря на вернувшийся запах гари, воздух остается относительно чистым. По словам очевидцев, хорошо различимы башни «Москва-Сити» и крыши небоскребов.

В МЧС ранее объяснили, что причиной запаха гари могут быть три лесных пожара в Рязанской области. Врио главы области Павел Малков сообщал, что в связи с этим в трех ее районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Запах гари и смог появились в южных, юго-западных и западных районах столицы 17 августа. Уровень загрязнения воздуха утром 18 августа оказался выше нормы на 30%, а 19 августа смог отступил: концентрация загрязняющих веществ в городе снизилась в пять раз.