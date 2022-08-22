В Москву вернулись запах гари и смог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

На юге и юго-западе Москвы очевидцы снова заметили усилившийся запах гари и смог, сообщают «Известия». В частности, дискомфорт испытывают жители районов Зюзино, Коньково и Раменки. В управлении комплекса городского хозяйства города при этом отметили, что превышения предельно допустимых норм концентрации взвешенных частиц в столице не зафиксировано. По данным чиновников, из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» ночью и утром запах гари от лесных пожаров ощущается сильнее.

В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется — в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари, — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Москве 21 августа заявило, что состояние атмосферного воздуха в городе остаётся в норме. Утром того же дня жители нескольких районов столицы пожаловались на усилившийся запах гари и смог.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что на этой неделе в городе в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка. По словам синоптика, метеорологические условия в ходе наступившей семидневки станут неблагоприятными с экологической точки зрения. Тишковец объяснил, что это происходит из-за юго-восточного выноса воздушных масс со стороны Рязанской и Владимирской областей, так как там горят торфяные болота.