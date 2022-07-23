В Москву может прийти сорокаградусная жара Эксперт Юлкин оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность того, что в Москве может наступить сорокаградусная жара, не равна нулю, сообщил в интервью радио Sputnik эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин. По его словам, столица вполне может столкнуться с изнуряющим зноем.

Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая. Эта вероятность довольно быстро повышается, потому что климат на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, — сказал Юлкин.

Как объяснил эксперт, сейчас Европа находится под непривычным для нее «тепловым куполом», который остается дольше, чем обычно, и сопровождается достаточно высокими температурами. Такое метеоявление является результатом глобального потепления, сообщил Юлкин.

По его словам, над центральной частью похожий «тепловой купол» появлялся уже несколько раз, и с каждым годом его вероятность будет возрастать. Юлкин поделился тем, что недавно делал прогнозы для одной компании и обнаружил, что вероятность вероятность экстремальных температурных явлений вырастет в 2-3 раза к 2040 году.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Синоптики прогнозировали повышение температуры до +32 градусов. Метеоролог Александр Шувалов рекомендовал жителям столицы покинуть мегаполис в выходные из-за сильного зноя.