В Москву 15 мая вернется по-весеннему теплая погода Гидрометцентр: в Москве 15 мая будет +18 градусов тепла и без осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков будет в Москве в среду, 15 мая, сообщили в Гидрометцентре. При этом столбики термометров покажут до +18 градусов тепла.

Ветер в этот день будет иметь переменные направления и скорость 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. В ночь на 16 мая похолодает до +4 градусов.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. При этом к ночи столбики термометров могут опуститься до отметки +1 градус.

Ранее Центр погоды «Фобос» предупредил жителей столицы, что в Москве возможна еще одна волна холода на следующей неделе. При этом температура не опустится ниже нуля, пояснили синоптики. Тем не менее в центре считают, что период заморозков в столичном регионе можно считать завершенным. Дальнейший ход синоптических процессов на Русской равнине обещает постепенное возвращение температурных показателей к климатической норме, говорится в сообщении.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принес на Русскую равнину заморозки, снег и дожди.