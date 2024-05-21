В Москве журналист пропал после вечеринки в клубе В Москве третий день ищут журналиста Гюльали Сабирова

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Москве трое суток продолжаются поиски журналиста Гюльали Сабирова, сообщает MSK1.RU. Молодой человек пропал после вечеринки в клубе «Simach в Недальнем» на Тверском бульваре. В поисках принимает участие отряд «ЛизаАлерт».

По словам подруги молодого человека, журналист после вечеринки взял электросамокат «Яндекс GO» и поехал на Новый Арбат. В шесть утра он завершил поездку и с тех пор не выходил на связь. Карточка поиска появилась на сайте поискового отряда.

Приметы: рост — 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: серый длинный плащ, синий пиджак, белая футболка, синие штаны, черные ботинки с красной подошвой, — указано в ориентировке «ЛизаАлерт».

Ранее в Ленобласти пропал режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров. Позже его тело нашли в лесу. Ему было 40 лет. На труп Никанорова с его велосипедом наткнулся грибник в лесу в поселке Токсово Ленинградской области. Позже супруга нашла дома записку от мужа. Актриса БДТ Дарья Кулак рассказала, что Александр Никаноров страдал депрессивными настроениями. При этом, по ее словам, карьера у режиссера складывалась успешно.