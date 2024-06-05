В Москве женщина психанула из-за парня и выкинула котенка с 10-го этажа В Москве женщина выбросила котенка на асфальт с 10-го этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве 2 июня девушка выкинула с 10-го этажа котенка после того, как поругалась с молодым человеком. Котенок умер через несколько минут после падения. В паблике «ЖК Солнцево Парк» местные жители опубликовали ссылку на петицию с требованием привлечь живодерку к уголовной ответственности. Горожане утверждают, что в полиции им гарантировали лишь составление протокола о мелком хулиганстве.

2 июня в Новой Москве: это ЖК «Внуково 16/17» на Омской улице, дом 15, подъезд 2, примерно с 10-11-го этажа женщина выкинул из окна маленького котенка на асфальт! Шансов выжить у котенка не было. Он умер, захлебываясь кровью, на глазах очевидцев, в том числе детей. Рядом детская площадка. Полиция приехала, но говорят — максимум «хулиганка» и все, — говорится в петиции.

Прокуратура запросила для 22-летней матери из Белебея 12 лет лишения свободы за покушение на полуторагодовалого сына, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Осенью молодая мать, будучи в подпитии, ударила плачущего мальчика ножом в лицо и в живот. Ребенок выжил и продолжает жить с отцом.