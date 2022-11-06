Москвичка оказалась в реанимации с 95% ожогов тела из-за свечки в ванной

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Жительница Москвы оказалась в реанимации с 95% ожогов тела из-за свечки. По данным РЕН ТВ, женщина случайно уронила ее, после чего начался пожар, который хозяйка не смогла потушить самостоятельно — пламя перекинулось на одежду и пластиковую обшивку комнаты.

Инцидент произошел 5 ноября на улице Дубнинская. Пожарных вызвала соседка женщины — она услышала крики о помощи и почувствовала запах дыма.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили возгорание. Пострадавшую госпитализировали, — говорится в сообщении.

Ранее пожар во время квеста произошел на Новохохловской улице в Москве. В результате ЧП пострадали шесть подростков 14 и 15 лет. Мать одного из детей рассказала, что организаторы подожгли баллон с воспламеняющейся жидкостью, затем пламя перекинулось на потолок, обтянутый обычной пленкой, которая начала плавиться и капать на пол. Она уточнила, что вместе с ее сыном в квесте принимали участие еще пять подростков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.