В Москве завершили строительство Большой кольцевой линии метро

Фото: АГН «Москва»

В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, поезда начнут ходить по новому маршруту через пару месяцев. Он назвал данный проект важным и сложным.

Теперь начинаем пуско-наладочные работы, и через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами. Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю!, — заявил Собянин.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что московский метрополитен ограничит движение на Кольцевой линии в период с 2 по 7 января. Так, с 2 по 4 января поезда будут курсировать только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — только по часовой стрелке. В ведомстве пояснили, что это необходимо сделать для обновления инфраструктуры станций.

До этого Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной части работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.