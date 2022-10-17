В Москве завершилась частичная мобилизация Мэр Москвы Собянин объявил о завершении мобилизации в городе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобилизационные мероприятия в Москве завершены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество московских призывников в рамках мобилизации Собянин не называет.

По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, — написал он.

По мнению Собянина, выполнение задач по мобилизации стало возможным благодаря патриотическому настрою жителей Москвы. Мэр столицы выразил надежду, что мобилизованные москвичи вернутся домой живыми и здоровыми.

Он также пообещал, что в столице позаботятся о родственниках тех, кто ушел в армию, и посодействуют улучшению условий в их воинских частях.

14 октября Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский президент сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в настоящий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.