В Москве запретят продажу алкоголя возле мест празднования Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа алкогольных напитков будет запрещена в Москве 10 и 11 сентября вблизи мест массовых мероприятий ко Дню города, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. По его словам, которые приводит ТАСС, в дни праздника в столице пройдет более 200 мероприятий, включая концерты известных исполнителей.

Традиционно есть законодательный запрет, что на тех предприятиях, которые непосредственно примыкают к местам проведения массовых мероприятий, продажа алкоголя навынос и в стеклянной таре запрещена, — сказал Немерюк.

Он добавил, что праздничные гуляния пройдут в том числе на Тверской улице. До этого ее перекроют, чтобы подготовить программу «Москва в движении». Магазины, рестораны и гостиницы при этом продолжат работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы москвичи смогли отметить дату недалеко от дома. По его словам, программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». В частности, в «Музеоне» пройдет фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят известные оперные певцы и лучшие классические коллективы города.