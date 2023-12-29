В Москве запретили слушать «отмененных» после «голой» вечеринки звезд «Осторожно, новости»: в парках Москвы запретили слушать звезд с «голой» тусовки

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В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни звезд, которые стали участниками «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, соответствующую рассылку от руководства получили сотрудники столичных учреждений, отвечающие за проведение праздничных представлений в московских парках.

Как передает канал, в рассылке перечислены имена российских звезд, произведения которых не будут транслироваться в новогодних программах. Запреты коснулись песен Филиппа Киркорова, Лолиты, Димы Билана, Анны Asti, Джигана, Глюкозы, Vacio и Artik & Asti. Помимо этого, из парковых праздничных представлений исключили композиции на иностранном языке.

Ранее в Министерстве культуры РФ заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой, поскольку это может сделать только суд. Так они прокомментировали соответствующие призывы общественников наказать певца.

С инициативой лишить Киркорова почетного звания выступал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждал, что артист присутствовал на мероприятии блогера в прозрачном наряде, и такой образ, по его мнению, не соответствует регалиям народного артиста.