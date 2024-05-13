В Москве запретили объявления с припиской «только для славян»

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Солнцевский суд Москвы принял решение о запрете распространения в Сети объявлений, содержащих в качестве условия пометку «только для славян», сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Было установлено, что они являются незаконными и нарушают интересы государства и общества. Подобные объявления были найдены на русскоязычном форуме о Китае, сайте кастингов в Москве, а также на агрегаторах знакомств и найма людей творческих профессий.

Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, — противоправными и уголовно наказуемыми, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Солнцевский районный суд Москвы признал экстремистскими около 10 объявлений о кастингах моделей и актеров славянской внешности. Он постановил добавить ссылки на ресурсы в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Суд пришел к выводу, что у всех людей должны быть равные права при приеме на работу.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что россиянам может грозить штраф за призыв подписаться на аккаунты в Instagram (деятельность в РФ запрещена). При этом сам факт пользования соцсетью не образует состава правонарушения.