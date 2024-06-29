Собака провела более трех часов в закрытой машине в сильную жару Москвичка сообщила о запертой в машине собаке на Нежинской улице

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Запертую в машине на жаре собаку обнаружили на Нежинской улице в Москве, информирует «360» в Telegram-канале. Местная жительница обратила внимание на пса, который более трех часов провел в иномарке. По ее словам, собака лаяла, когда она проходила рядом.

Шла мимо примерно около двух часов дня, пес лаял. Иду обратно — все еще лает. Обнаружила, что звуки из машины, — поделилась женщина.

Hyandai с запертым животным находился рядом с домом № 13. После обнаружения собаки на место вызвали спасателей. На улице стояла 30-градусная жара.

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Ранее мужчина отправился из Самары в Москву пешим ходом. С собой он взял собаку по кличке Ая. Путешественнику предстоит пересечь около тысячи километров. Долгая прогулка началась в середине июня. По подсчетам самарчанина, на путешествие уйдет примерно 90 дней. Транспортом мужчина не пользуется. В день он намерен проходить по 15–20 км. Вместе с собакой мужчина ночует в палатке.