Запертую в машине на жаре собаку обнаружили на Нежинской улице в Москве, информирует «360» в Telegram-канале. Местная жительница обратила внимание на пса, который более трех часов провел в иномарке. По ее словам, собака лаяла, когда она проходила рядом.
Шла мимо примерно около двух часов дня, пес лаял. Иду обратно — все еще лает. Обнаружила, что звуки из машины, — поделилась женщина.
Hyandai с запертым животным находился рядом с домом № 13. После обнаружения собаки на место вызвали спасателей. На улице стояла 30-градусная жара.
В Петербурге собака укусила за половой орган курьера, который привез еду на улицу Вязовую. Инцидент произошел в квартире. Доставщик попал в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у 21-летнего курьера укушенную рану полового органа.
Ранее мужчина отправился из Самары в Москву пешим ходом. С собой он взял собаку по кличке Ая. Путешественнику предстоит пересечь около тысячи километров. Долгая прогулка началась в середине июня. По подсчетам самарчанина, на путешествие уйдет примерно 90 дней. Транспортом мужчина не пользуется. В день он намерен проходить по 15–20 км. Вместе с собакой мужчина ночует в палатке.