В Москве заочно арестовали владельца крупной IT-компании Суд в Москве заочно арестовал владельца DEPO Computers Эскина по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца владельца DEPO Computers Сергея Эскина, пишет ТАСС. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. DEPO Computers занимается производством компьютерной и вычислительной техники, разработкой серверов, программ и облачных хранилищ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Эскина С. В., обвиняемого по ч .4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере. — NEWS.ru), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции, — сказали в суде.

Как сообщает «Коммерсант», дело против Эскина может быть связано с расследованием мошенничества при закупке ноутбуков и флеш-карт для Минобороны РФ. В суде уточнили, что финансист находится в международном розыске. На текущий момент правоохранители не знают, где находится Эскин. Хотя еще в прошлом году бизнесмен давал интервью СМИ и был заметным игроком в российском медийном пространстве.

В октябре 2018 года стало известно о задержании Алексея Ирисова — гендиректора ООО «Депо электроникс», одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов (торговая марка DEPO Computers). Бизнесмена заподозрили в хищении средств при исполнении одного из контрактов. Спустя два года в МВД отозвали дело о махинациях против Ирисова.