В Москве заочно арестовали владельца «Хортицы» и «Первака» Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка

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Украинский бизнесмен, владелец алкогольных брендов «Хортиця» и «Первак» Евгений Черняк заочно арестован Хамовническим районным судом города Москвы, передает ТАСС. Предприниматель обвиняется в финансировании украинской армии с целью террористической деятельности на территории России.

Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ, — сказали агентству в суде.

Черняк был объявлен в розыск в начале июля. По данным СКР, он ранее приобрел и поставил украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 500 млн рублей. Двое соучастников бизнесмена были задержаны российскими силовиками.

Другого бизнесмена, владельца ликеро-водочных заводов «Русский Север» и «Родник и К» Александр Беспалов внесли в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. С начала июля предприниматель находится под арестом по обвинению в даче взятки, совершенной группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.