В Москве заметили свежие ягоды в мусорных контейнерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи интернета поделились снимками свежих ягод в мусорном контейнере Москвы, пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Очевидцы отметили, что все плоды очень хорошие, и задались вопросом, кто и зачем их выкинул.

Выбрасывают, чтобы цены не снижать? – предполагают очевидцы.

Отмечается, что ягоды были обнаружены на территории Северо-Западного административного округа Москвы. На фото несколько выброшенных ящиков свежей и крупной клубники.

Ранее стало известно, что россиян начали штрафовать за выброс мусора из автомобилей. На размере штрафных санкций отразится вид транспортного средства. Водители легковых автомобилей могут получить штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностных лиц обяжут выплатить от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридических — 30–50 тысяч рублей.