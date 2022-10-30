В Москве из-за снега с грозой закрыли парк Горького

Фото: АГН «Москва»

Центральный вход в парк Горького

В Москве из-за непогоды временно закрыли парк Горького, говорится в сообщении пресс-службы. Представители парка пообещали сообщить об открытии и призвали жителей и гостей столицы быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Уважаемые посетители, парк Горького временно закрыт для прогулок в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об открытии сообщим дополнительно на сайте и в социальных сетях. Будьте осторожны! — говорится в заявлении.

В Москве 30 октября выпал первый снег. Кроме этого, очевидцы публикуют видео со сверкающими молниями. В городе ожидается гроза.

Как сообщает столичный главк МЧС, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться вплоть до утра 31 октября.

С 21:00 30 октября до 10:00 31 октября в Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами гололедица. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям авто снижать скорость, увеличить дистанцию на дороге, а также избегать опасных маневров, чтобы не допустить ДТП. Москвичам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, — говорится в сообщении.

Предстоящая рабочая неделя в столице будет холодной, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Температура в Москве составит не более трех — пяти градусов.

По его словам, с 31 октября в Москве начнутся сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также ожидается гололед. Он советует поменять резину на автомобильном транспорте и быть максимально внимательными во время движения.