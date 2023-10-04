В Москве закрыли парк Горького из-за разбушевавшейся непогоды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в столице временно закрыли из-за плохих погодных условий, сообщил Telegram-канал «Парк Горького». В Москве 4 октября наблюдается сильный ветер и дождь.

Друзья, погода совсем не радует: парк Горького временно закрывается. Держим в курсе, — предупредил канал.

Власти столицы уже перевели городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вывели 1,5 тысячи аварийных бригад.

Ненастная погода пришла и в Московскую область. Так, в Одинцово сильные порывы ветра подхватили листы скейт-площадки и пробили ими забор. В этот момент на месте происшествия находились рабочие. В результате инцидента пострадавших нет.

Вместе с тем сотрудники столичного МЧС усилили меры по защите жилых домов, застроек и особенно городских систем жизнеобеспечения. Владельцам мест общественного питания порекомендовали закрыть летние веранды и по возможности укрепить конструкции ресторанов и кафе.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о надвигающемся мокром снеге с дождем. По словам эксперта, ухудшение погодных условий начнется 6 октября и продлится все выходные.