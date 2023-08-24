В Москве закроют Красную площадь Государственный исторический музей сообщил о закрытии Красной площади 24 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная площадь в Москве будет закрыта для прохода граждан 24 августа, сообщает в Telegram пресс-служба Государственного исторического музея. Причины ввода ограничений не раскрываются. Вход в Главное здание музея будет осуществляться со стороны Манежной площади.

Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход № 3 у памятника Жукову. Музейный магазин на Никольской и Покровский собор закрыты, — говорится в сообщении музея.

22 августа столичный Парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Как сообщалось ранее, 15 августа сотрудники Большого театра в Москве получили анонимное письмо о минировании. Служба безопасности ГАБТ приняла соответствующие меры, на место вызвали кинологов. Масштабная эвакуация не потребовалась, так как сейчас в театре мало сотрудников из-за пассивного сезона. В начале августа кинологи также проверяли Останкинскую телебашню, а в июле — здания Минфина и Государственной думы. Все сообщения оказались ложными, бомба не обнаружена.