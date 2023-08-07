В Москве закроют часть салатовой ветки метро Участок метро от Петровско-Разумовской до Селигерской закроют в Москве с 26 по 28 августа

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

С 26 по 28 августа в столичном метро будет временно недоступен для проезда участок Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветки от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская», сообщает в Telegram пресс-служба столичного дептранса. В ведомстве подчеркнули, что ограничения в работе подземки связаны с подготовкой к открытию новых станций метро — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Готовим новые станции участка «Селигерская» — «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии к открытию! С 26 по 28 августа не будет движения поездов от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». За эти дни мы интегрируем новые станции участка с действующей сетью метро. «Петровско-Разумовская» станет временно конечной, — говорится в сообщении дептранса.

В связи с этим власти Москвы запустят бесплатный автобус КМ, который будет следовать по маршруту перекрытого участка метро. Кроме этого, столичный дептранс предложил москвичам использовать для проезда Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, МЦК, МДЦ-1 и наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.