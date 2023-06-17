В Москве закроют центральный участок серой ветки метро Центральный участок серой ветки метро Москвы будет закрыт на выходные

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» будет закрыт 17 и 18 июня для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

По информации департамента, продолжается работа по обновлению станций метрополитена Москвы. В связи с ремонтом станций «Боровицкая» и «Полянка» схема движения на серой ветке в июне изменится. Составы не будут курсировать на участке между «Чеховской» и «Серпуховской» в выходные дни 17-18 и 24-25 июня. В эти дни станции на время превратятся в конечные.

Кроме того, с 17 по 30 июня будет закрыт вестибюль станции «Боровицкая», однако сама станция будет работать в обычном режиме. Пассажиры смогут делать пересадки на станции «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад» и «Арбатская», а также воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.

Кроме того, в московском метро на всех турникетах появились тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. Аналогичные надписи размещены также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК. Также на 52 станциях увеличен уровень освещенности. Кроме того, свыше четырех тысяч вагонов метро оборудованы тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей.