В Москве загорелся ЖК бизнес-класса «West Garden»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Западном округе столицы крупный пожар охватил ЖК бизнес-класса «West Garden», находящийся по улице Генерала Дорохова, сообщили NEWS.ru в Главном управлении МЧС по Москве. По информации спасателей горит нежилой корпус, который еще не заселен. Сведений о пострадавших не поступало. В социальных сетях начали появляться видео с места происшествия.

Произошло возгорание строительных конструкций в нежилом корпусе строящегося жилого комплекса. Информации по пострадавшим на данный момент нет. На место пожара выехали 14 единиц специальной техники, — заявили в МЧС.

Спасатели установили, что горят строительные леса с 1 по 14 этаж. В 17:33 пожар был локализован на площади в 100 квадратных метров.

Накануне в Рязанской области вспыхнули несколько очагов лесных пожаров, дым от которых дошел до Москвы. Жители нескольких районов столицы пожаловались на сильный запах гари и смог. 18 августа глава МЧС России Александр Куренков вылетел в регион, чтобы лично руководить работой по тушению. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8.