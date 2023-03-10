В Москве загорелся строящийся ЖК В Ленинском районе Москвы загорелся строящийся ЖК Миловидное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинском районе Москвы в поселке Развилка загорелся строящийся ЖК Миловидное, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по области. Отмечается, что один из корпусов охвачен черным дымом. О пострадавших на данный момент не сообщалось. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали открытое горение.

В 09:05 поступило сообщение о возгорании в строящемся ЖК в поселке Развилка. В 09:18 — локализация на площади 48 кв.м, в 09:31 — ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в ведомстве.

8 марта в жилом доме на юге Москвы произошел взрыв, в результате пострадал один человек. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в доме по адресу: Липецкая улица, 14, корпус 1, взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Возгорания не произошло. Столичная прокуратура уточнила, что взрыв произошел в ванной комнате одной из квартир.

7 марта в здании главного управления МВД по Москве произошел пожар. На знаменитой Петровке, 38 огонь возник на третьем этаже. В ведомстве сообщили, что там горят строительные материалы. Здание самостоятельно покинули пять человек.

6 марта в ЖК «Михайловский парк», расположенном на юго-востоке Москвы, случился пожар. В доме на 23-м этаже в одной из квартир загорелись личные вещи. Огонь раскинулся на площади в 10 квадратных метров.