В Москве загорелся магазин вейпов и кальянов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин кальянов и вейпов загорелся в районе станции метро «Бауманская» в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе городского Управления МЧС России. Над одноэтажным зданием поднялся густой черный дым. По словам представителей ведомства, площадь возгорания составила 10 метров, оно было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными.

Возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами в 15:23. Сведений о пострадавших с места не поступало, — сообщили в МЧС РФ.

Ранее в подмосковных Химках загорелась автозаправочная станция, расположенная в микрорайоне Клязьма-Старбеево. По данным МЧС России, в результате взрыва пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Предполагается, что причиной пожара стала разгерметизация емкости, в которой хранился пропан. Из-за взрыва также пострадали пять автомобилей, припаркованных неподалеку.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в Коми загорелся нефтяной резервуар. Он расположен в Усинском районе республики. К тушению пожара были привлечены 25 единиц спецтехники и 80 человек личного состава. Представители пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Коми» заявили, что в результате происшествия погиб один человек.