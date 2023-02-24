В Москве загорелся клуб «Ночных волков»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории клуба байкеров «Ночные волки» в Москве загорелись бытовые постройки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Здание клуба расположено на улице Нижние Мневники.

На улице Нижние Мнёвники, на территории клуба «Ночные волки» горят четыре двухъярусные бытовки. Проведена эвакуация, — рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, оно локализовано. По словам администрации клуба, людей в бытовках находиться не должно.

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