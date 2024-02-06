В Москве загорелся один из крупнейших торговых центров В Москве загорелся торговый центр «Ривьера»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера», сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после поступления сообщения о ЧП.

Происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания. Принятыми мерами в 09:24 огнеборцы локализовали возгорание. В 09:34 возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, обстановка на месте спокойная, — говорится в сообщении.

В минувшую субботу, 4 февраля, в Усть-Илимске Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом. По данным регионального управления МЧС России, 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще двоих жильцов спасли пожарные. Как утверждает мэр города Анна Щекина, эвакуированным был предоставлен автобус для обогрева. Также им предложили разместиться в загородном лагере "Лосенок", однако все пострадавшие предпочли уехать к родственникам.