В Москве загорелся ангар с газовыми баллонами

Фото: moscow.mchs.gov.ru

В Москве на территории Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) загорелся ангар, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

На территории ВИЛС горит ангар площадью 600 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, — заявил собеседник агентства.

В ангаре хранятся баллоны с газом, они уже начали взрываться. Отмечается, что площадь пожара быстро увеличивается. На место происшествия стягиваются значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

В Москве в ночь на 23 декабря в районе Соколиной Горы произошел пожар в складских помещениях. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар был потушен около 03:00. Пострадавших нет. По информации АГН «Москва», пожар произошел на территории воинской части. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». По данным авторов, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В публикации говорится, что инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ).