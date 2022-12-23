В Москве загорелось здание ОМОН Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на улице Твардовского произошел пожар в десятиэтажном здании ОМОН Росгвардии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, возгорание случилось на седьмом этаже общежития в служебной комнате для хранения бронежилетов. На месте работают пожарные.

В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов, — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «112», пожар был локализован, площадь возгорания составляла четыре кв. м.

В Москве в ночь на 23 декабря в районе Соколиной Горы произошел пожар в складских помещениях, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар был потушен около 03:00. Пострадавших нет. По информации АГН «Москва», пожар произошел на территории воинской части. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». По данным авторов, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В публикации говорится, что инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Как заявили авторы, злоумышленник перебросил через бетонный забор войсковой части 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Они добавили, что начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник, пострадавших в результате происшествия нет.