В Москве загорелось здание Минобороны В Москве загорелось одно из зданий Министерства обороны

Фото: Социальные сети

В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны. Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка, очаг возгорания находится в кабинете на 3 этаже, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, площадь пожара составляет 30 кв. м. В Сети появились видеокадры с места происшествия.

Источник ТАСС сообщил, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, в 20:06 пожар был локализован.

6 января в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу Смоленская-Сенная площадь, 32–34. В ведомстве рассказали, что огонь успел распространиться на два квадратных метра, никто не пострадал.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что в качестве возможной причины ЧП рассматривается короткое замыкание. Дипломат отметила, что возгорание произошло в подвале здания.