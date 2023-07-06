В Москве загорелась заправка Заправочная станция «Роснефти» загорелась на Новолужнецком проезде в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильная заправочная станция «Роснефти» загорелась на Новолужнецком проезде в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. На видео с места событий видно клубы дыма и открытый огонь. Автомобилисты разворачиваются, чтобы не подъезжать к горящей колонке.

Mash пишет, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в Москве сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.

До этого в Санкт-Петербурге загорелся склад с автомобильными покрышками. Изначально площадь пожара составляла 1000 кв. м, однако огонь быстро разгорелся на площади в 3,5 тысячи кв. м. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

В Екатеринбурге в пятиэтажном доме вспыхнула кровля. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. м. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава.