В Москве горит строящаяся многоэтажка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы горит строящийся многоэтажный дом, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, загорелась кровля здания.

По информации канала, дом расположен на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пламя охватило частный дом в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково, когда его жильцы спали. Известно, что жилплощадь сдавалась в аренду. Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара. Экстренные службы сообщили, что число жертв достигло семи.

Также в Сети появились кадры с места пожара. На видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, пламя было полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.

23 мая семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме поселке Димара в Нижегородской области. По информации МЧС России, огонь ликвидировали на площади 72 квадратных метра, но мать, отца и двухлетнего ребенка спасти не удалось. Причину произошедшего устанавливают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.