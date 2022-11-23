В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Спиридоновка в центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Источник рассказал, что в результате пожара пострадавших нет. К тушению огня был привлечен 61 человек и задействованы 16 единиц техники. Пожар уже потушили.

В 11:08 поступило сообщение о пожаре по адресу:, ул. Спиридоновка, д. 13. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на 2-м этаже 3-х этажного административного здания старой постройки. Принятыми мерами в 11:26 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава, — сказал собеседник.

20 ноября на складе цветов на Комсомольской площади произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.