В Москве заискрилась радиотелебашня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-западе Москвы заискрилась радиотелебашня, на место выехали пожарные, передает «Москва 24». Информации о пострадавших не поступало. В МЧС пояснили, что пожара на сооружении нет.

В МЧС NEWS.ru сообщили, что признаков пожара на объекте не обнаружено.

09.10.2022 года в 18:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СЗАО, Демьяна Бедного, д. 24. В ходе проведения разведки — признаков пожара не обнаружено, — сообщили в ведомстве.

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