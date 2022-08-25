В Москве зафиксирована рекордная за 125 лет жара Метеоролог Тишковец: в Москве зафиксирована рекордная за 125 лет жара

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

25 августа в Москве ожидается рекордная за последние 125 лет жара, заявил в эфире радио «Москва» ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что температура в столице прогреется до 34 градусов, в то время как предыдущий рекорд был установлен в 1897 году — тогда жара держалась на уровне 33,9 градусов.

Сегодня воздух прогреется до 31-33 градусов, по области 29-34 изнуряющей жары и мы приблизимся к абсолютному температурному рекорду для этого дня — для 25 августа, который держится с 1897 года, тогда столичные метеорологи зафиксировали +33,9. Такой жары у нас не было последние 125 лет, — поделился специалист.

Он отметил, что подобные погодные условия будут сохраняться в московском регионе вплоть до конца августа, а в сентябре начнется снижение температуры и пойдут обильные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявлял, что в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков. По словам эксперта, это на 7–8 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что давление также будет выше нормы на 7–10 мм ртутного столба.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что в России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Это объясняется тем, что вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Он уточнил, что традиционно бархатный сезон длится до конца сентября, однако в этом году он будет продолжаться как минимум всю первую декаду октября.