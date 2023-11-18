В Москве зафиксировали самую холодную ночь осени Леус: ночь с 17 по 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночь с 17 по 18 ноябре в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столбик термометра опускался до −8,5 градуса. Он добавил, что следующая ночь может оказаться еще холоднее.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже, чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса, — рассказал Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу в Москве ожидается понижение температуры до −8 градусов, а в воскресенье до −11 градусов по Цельсию, что соответствует средним показателям для 1 января. При этом осадков в виде снега не предвидится.

До этого эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов рассказал, как сохранить тепло в квартире в зимний период. По его словам, одним из способов сберечь тепло является установка за батареей отопления листа фанеры с наклеенной на него фольгой. Это, отмечает он, снизит проникновение холода, грибка и сырости в дом.