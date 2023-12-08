В Москве стали чаще забирать в больницу с гриппом и коронавирусом Заммэра Ракова: в Москве на 15% вырос рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве вырос почти на 15%, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в городе есть все мощности для лечения пациентов. В целом заболеваемость ОРВИ в столице на 12% ниже, чем в 2022 году, пояснила она.

За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы ИКБ № 1. Она начала прием пациентов уже в начале недели, — сказала Ракова.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что прогулки на свежем воздухе, минимальный контакт с людьми, здоровый сон и правильный рацион питания являются эффективной профилактикой гриппа и коронавирусной инфекции. Врач посоветовала одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и обрабатывать руки спиртосодержащим раствором. Также Чернышова подчеркнула, что самым действенным механизмом защиты являются прививки от гриппа и коронавируса.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за последние три года происходит одновременный подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. По ее словам, это несет дополнительные риски.